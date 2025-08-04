Появилось видео пролета группы из семи «Гераней» над Украиной

БПЛА отправлен на задание.
В небе над Украиной заметили группу из семи российских беспилотников «Герань». Видео об этом появилось в соцсетях.
«На кадрах видно как семь дронов-камикадзе “Герань” летят группой в воздушном пространстве Украины. Слышен звук двигателей аппаратов», — передает «Российская газета» со ссылкой на соцсети.
Ранее Россия усовершенствовала беспилотники «Герань-2», усилив их защиту, а также внедрила новую тактику их применения, чтобы повысить эффективность против украинской противовоздушной обороны. Изменения и новые приемы позволяют дронам преодолевать ПВО и наносить удары по военным объектам противника.
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