Россия объявила о прекращении одностороннего моратория на размещение РСМД.
В России объявили о прекращении действия одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД) на своей территории. К их числу относится, в частности, комплекс «Орешник». В МИД подчеркнули, что страна больше не связанна прежними обязательствами по самоограничению в этой области из-за действий США и их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Главное о спецоперации на Украине к 4 августа — в материале URA.RU.
РФ прекратила односторонний мораторий на размещение ракет типа «Орешник».
Россия официально заявила о снятии одностороннего моратория по размещению на своей территории РСМД — к ним, например, относится «Орешник». В МИД подчеркнули, что страна больше не считает себя связанной прежними обязательствами по соответствующим самоограничению из-за действий США и их союзников по фактическому размещению ракет западных государств соответствующего класса в Европе и АТР.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША планируют повторить в России «иранский сценарий».
В ведомстве напомнили, что после завершения действия Договора о ликвидации РСМД в 2019 году Москва в одностороннем порядке отказалась от развертывания подобных вооружений. Российская сторона неоднократно предлагала и странам-членам НАТО ввести аналогичный мораторий, а также обращалась к союзникам Штатов в АТР с призывом поддержать меры по предотвращению новой гонки вооружений.
Трамп может повторить «иранский сценарий» в России.
Как отметил военный аналитик Юрий Кнутов в беседе с URA.RU, июньские американские удары по ядерным объектам Ирана следует рассматривать как испытание новой стратегии принуждения к миру и капитуляции. Аналогичные действия — так называемый «иранский сценарий» — Штаты совместно с Великобританией способны предпринять и против РФ, поскольку страна игнорирует ультиматумы американского президента Дональда Трампа.
Кнутов не исключил, что некоторая ясность в отношении дальнейших шагов Вашингтона может появиться после переговоров президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа. По предварительной информации, она состоится на этой неделе.
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В Европе заморозили миллиардную помощь для Киева.
Финансовые средства, направляемые на поддержку Украины из Европейского фонда мира, фактически заморожены. По словам экс-главы Евродипломатии Жозепа Борреля, подобное произошло из-за позиции Венгрии по конфликту в Киеве. В результате украинская сторона не получит около 6,6 млрд евро.
США могут ужесточить санкции против РФ после истечения срока ультиматума.
Дональд Трамп сообщил, что, если по ситуации на Украине до 8 августа не будет достигнуто мирное решение, Вашингтон введет против России более жесткие санкции. В указанную дату истекает срок действия поставленного лидером США соответствующего ультиматума. Глава Белого дома отметил, что при этом Москва достаточно успешно обходит западные ограничения.
ВС РФ приближаются к крупным микрорайонам Красноармейска.
Российские военные разрезали пополам украинскую группировку в Красноармейске (украинское название — Покровск). В силовых структурах сообщили, что операцию. выполнили штурмовые отряды армии, продвигаясь с южного направления к центру города. Кроме того, бойцы вплотную приблизились к основным жилым массивам Красноармейска, среди которых Южный, Шахтерский и Лазурный микрорайоны, пишет ТАСС.
Армия РФ ударила гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ.
Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине. В Минобороны сообщили, что для выполнения задачи использовались гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники большой дальности. Все цели были успешно поражены, а военные объекты выведены из строя.
Кроме того, в зоне проведения СВО подразделения группировок «Запад», «Север» и «Южная» смогли улучшить свои тактические позиции. По данным ведомства, средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 120 дронов противника, а ВСУ потеряли около 1 160 военнослужащих.
Украина дронами атакует гражданских в Херсонской области.
Под Херсоном беспилотники противника, не обнаружив военных целей, наносят удары по гражданским объектам и мирным жителям. Глава региона Владимир Сальдо отметил, что интенсивность обстрелов возрастает всякий раз, когда между Россией и Украиной активизируются переговорные процессы и в ряды ВСУ приходят поставки боеприпасов из-за рубежа.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОб угрозах Трампа атомными подлодками, встреча Путина и Уиткоффа: что Песков рассказал журналистам 4 августа.
Также, по его словам, среди операторов дронов становится все больше иностранных наемников. Те, в свою очередь, полностью равнодушны к человеческим жизням — каждую неделю фиксируются новые жертвы и пострадавшие среди местных жителей.
США продолжают усилия по посредничеству в конфликте, а РФ дипломатически идет к миру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняется диалог по урегулированию украинского кризиса и восстановлению двусторонних отношений. При этом Штаты продолжают предпринимать посреднические шаги по Украине, планируя возможную встречу Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Москва по-прежнему выступает за достижение мира с помощью политико-дипломатических методов и приветствует визиты спецпосланника в страну.
Десантники ВС РФ апробировали новые пулеметы РПЛ-20.
В российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) поступили серийные образцы ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20. Одними из первых новое оружие начали использовать штурмовые подразделения десантников из Новороссийска и Ставрополя, они задействованы на ореховском направлении в Запорожской области.
РПЛ-20 представляет собой современный легкий ручной пулемет, разработанный концерном «Калашников». По техническим характеристикам он превосходит предыдущую модель — РПКС-74. Конструкция пулемета была усовершенствована с учетом рекомендаций от штурмовиков ВДВ. Основное назначение РПЛ-20 — поражение живой силы противника, его огневых точек и транспорта, передает «Пятый канал».