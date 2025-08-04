Россия прекратила мораторий на размещение ракет типа «Орешник»: главное об СВО за 4 августа

В России объявили о прекращении действия одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД) на своей территории. К их числу относится, в частности, комплекс «Орешник». В МИД подчеркнули, что страна больше не связанна прежними обязательствами по самоограничению в этой области из-за действий США и их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Главное о спецоперации на Украине к 4 августа — в материале URA.RU.