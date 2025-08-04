Украинские военные массово сдаются в плен.
Украинские военнослужащие массово дезертируют и сдаются в плен из-за принудительной мобилизации, некомпетентного командования и бессмысленных «мясных штурмов». Об этом сообщают российские силовые структуры.
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«Принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, мясные штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни или сдаться в плен», — рассказали силовики. Их слова передает ТАСС.
В качестве примера приводится ситуация в 155-й бригаде ВСУ, которая, несмотря на обучение во Франции, «разбежалась после прибытия на передовую». По мнению источника агентства, большинство дезертиров не жалеют о своем решении, наблюдая за происходящим в украинской армии.
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Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что в Вооруженных силах Украины зафиксировано почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части, что свидетельствует о масштабных проблемах с укомплектованием армии. На фоне нехватки личного состава украинские власти были вынуждены повторно мобилизовать даже вернувшихся из плена военнослужащих и размещать мобилизованных в бывших исправительных учреждениях.