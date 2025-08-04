Российские силовики раскрыли, почему военные ВСУ сдаются в плен

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что в Вооруженных силах Украины зафиксировано почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части, что свидетельствует о масштабных проблемах с укомплектованием армии. На фоне нехватки личного состава украинские власти были вынуждены повторно мобилизовать даже вернувшихся из плена военнослужащих и размещать мобилизованных в бывших исправительных учреждениях.