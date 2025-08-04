Щенок погиб, защищая хозяев от нападения пумы в США

В США пума напала на семейную пару и загрызла их собачку.
Щенок погиб, защищая хозяев от нападения пумы в Боулдере, штат Колорадо, сообщил Daily.Mail со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел вечером пятницы 1 августа, когда супруги Таулере и Арроне Аппель выгуливали свою десятилетнюю собаку по кличке Бодхи. Во время прогулки на питомца внезапно напал горный лев — животное унесло собаку, несмотря на попытки хозяев спасти любимца.
«Он был обмотан поводком. Мы стояли на тротуаре через дорогу, и всегда ходили туда. Внезапно он просто появился там, где мы стояли, и это просто произошло», — передает слова Таулере издание. По словам Арроне, если бы не их щенок, нападавший мог бы переключиться на людей: «Я держался за поводок, наблюдал за этим и кричал, а он побежал с ним в пасти. Я знал, что не могу подойти слишком близко, потому что я буду следующим».
Сотрудники службы защиты животных обнаружили останки Бодхи на заднем дворе неподалеку от места происшествия. Полиция предупредила жителей о необходимости соблюдать осторожность — на следующий день пуму вновь заметили в этом районе.
По данным Департамента парков и дикой природы Колорадо, нападения горных львов на людей и домашних животных случаются крайне редко, однако специалисты советуют не приближаться к диким животным, сохранять спокойствие и отходить спиной, если встреча все же произошла. В случае агрессии рекомендуется казаться больше ростом, поднимать детей на руки и при необходимости использовать подручные средства для защиты.
В ведомстве отметили, что животное пока не удалось отловить из-за труднодоступности местности. Эксперты напомнили: хищники наиболее активны в темное время суток и могут выбрать целью любую собаку вне зависимости от ее размера. Семья Аппель выразила надежду, что трагедия с их питомцем поможет другим быть более внимательными во время прогулок на природе.