Щенок погиб, защищая хозяев от нападения пумы в США

«Он был обмотан поводком. Мы стояли на тротуаре через дорогу, и всегда ходили туда. Внезапно он просто появился там, где мы стояли, и это просто произошло», — передает слова Таулере издание. По словам Арроне, если бы не их щенок, нападавший мог бы переключиться на людей: «Я держался за поводок, наблюдал за этим и кричал, а он побежал с ним в пасти. Я знал, что не могу подойти слишком близко, потому что я буду следующим».