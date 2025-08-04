СК завел дело после ранения ножом спасателя на пляже в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело о хулиганстве после ранения ножом сотрудника Дзержинского карьера во время конфликта с иностранцами, сообщило в своем Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, в результате которых получил ранение сотрудник охраны (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, 3 августа на территории Дзержинского карьера произошел конфликт между сотрудниками охраны и иностранными гражданами, в результате один из них напал с ножом на работника комплекса и ранил его.
По данным прокуратуры Московской области, 29-летний спасатель получил ранение в поясницу, ему оперативно оказали медпомощь.
«Все участники инцидента установлены и доставлены в территориальный отдел полиции», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
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