Военный ВСУ погиб при съемке ролика в Сумской области

Смерть произошла, когда военнослужащие 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ снимали видео о рейде на позиции российских войск в Сумской области. В постановочное видео попали сцены передвижения на багги и стрельбы по лесистой местности. Но конкретные подтверждения реальных побед отсутствуют. Тем не менее, авторы видео сообщают о «перемоге» (что в переводе с украинского означает «победа») и якобы ликвидации нескольких российских военнослужащих.