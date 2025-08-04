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Российские регионы атаковали украинские БПЛА: онлайн-трансляция

Россию атаковали украинские беспилотники. Угроза объявлена в Брянской и Курской областях. Очевидцы сообщают о громких взрывах на месте событий. URA.RU освещает подробности отражения налета и публикует наиболее актуальные новости в своей онлайн-трансляции.

Россию атаковали БПЛА.

Россию атаковали украинские беспилотники. Угроза объявлена в Брянской и Курской областях. Очевидцы сообщают о громких взрывах на месте событий. URA.RU освещает подробности отражения налета и публикует наиболее актуальные новости в своей онлайн-трансляции.

01:11 Жители Брянска сообщают в соцсетях, что слышали минимум три взрыва. Горожане заметили как один из беспилотников пролетел мимо окна многоквартирного дома. Люди жаловались, что земля затряслась и появилось зарево вдали.

00:53 Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — рассказали в оперштабе по Курской области.

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