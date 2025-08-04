Венгерская газета разоблачила новую жестокость украинских властей

По сведениям Magyar Nemzet, Шебештьен был задержан украинскими силовиками на улице в середине июня и доставлен на призывной пункт, где подвергся избиению за отказ участвовать в боевых действиях. 6 июля мужчина скончался в больнице от полученных травм, а через три дня был похоронен в родном городе.