Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгерская газета разоблачила новую жестокость украинских властей

Украинские власти уклоняются от расследования гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, который, по данным венгерских СМИ, был жестоко избит сотрудниками призывного пункта в Берегово за отказ идти на фронт. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

Украинские власти пытаются скрыть гибель венгра.

Украинские власти уклоняются от расследования гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, который, по данным венгерских СМИ, был жестоко избит сотрудниками призывного пункта в Берегово за отказ идти на фронт. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

«Семья 45-летнего Шебештьена, обладателя украинского и венгерского гражданства, утверждает, что Государственное бюро расследований Украины отказалось возбуждать дело, объяснив это отсутствием достаточных доказательств. Украинские власти хотят скрыть гибель венгра в Берегово», — цитирует издание слова родственников. По их информации, семья намерена добиться расследования через суд.

По сведениям Magyar Nemzet, Шебештьен был задержан украинскими силовиками на улице в середине июня и доставлен на призывной пункт, где подвергся избиению за отказ участвовать в боевых действиях. 6 июля мужчина скончался в больнице от полученных травм, а через три дня был похоронен в родном городе.

Ранее власти Венгрии обратились к Евросоюзу с требованием ввести санкции против сотрудников украинского Минобороны, которых считают причастными к гибели Шебештьена, и вызвали украинского посла для разъяснений. Венгерская сторона настаивает на расследовании обстоятельств его смерти и подчеркивает, что случаи принудительной мобилизации на Украине сопровождаются насилием.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше