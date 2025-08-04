ВСУ установили ретрансляторы для ударных дронов вблизи российской границы

Украинские военные начали устанавливать ретрансляторы на границе с Россией.
Вооруженные силы Украины размещают ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области.
«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — рассказал источник РИА Новости.
По информации силовых ведомств, использование ретрансляторов позволяет расширить зону поражения беспилотников, а также обходить ограничения по радиусу действия стандартных дронов. Такие меры, отмечают специалисты, осложняют работу российских средств противодействия.
Ранее в результате атак украинских дронов на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях были возбуждены уголовные дела о терактах, пострадали многоквартирные дома, детский сад и объекты инфраструктуры, а также были ранены мирные жители. Российские силовые структуры отмечают, что ВСУ продолжают использовать беспилотники для ударов по приграничным регионам, несмотря на меры противодействия со стороны ПВО.