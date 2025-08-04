Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ установили ретрансляторы для ударных дронов вблизи российской границы

Вооруженные силы Украины размещают ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области.

Украинские военные начали устанавливать ретрансляторы на границе с Россией.

Вооруженные силы Украины размещают ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области.

«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — рассказал источник РИА Новости.

По информации силовых ведомств, использование ретрансляторов позволяет расширить зону поражения беспилотников, а также обходить ограничения по радиусу действия стандартных дронов. Такие меры, отмечают специалисты, осложняют работу российских средств противодействия.

Ранее в результате атак украинских дронов на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях были возбуждены уголовные дела о терактах, пострадали многоквартирные дома, детский сад и объекты инфраструктуры, а также были ранены мирные жители. Российские силовые структуры отмечают, что ВСУ продолжают использовать беспилотники для ударов по приграничным регионам, несмотря на меры противодействия со стороны ПВО.