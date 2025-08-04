ВСУ установили ретрансляторы для ударных дронов вблизи российской границы

Ранее в результате атак украинских дронов на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях были возбуждены уголовные дела о терактах, пострадали многоквартирные дома, детский сад и объекты инфраструктуры, а также были ранены мирные жители. Российские силовые структуры отмечают, что ВСУ продолжают использовать беспилотники для ударов по приграничным регионам, несмотря на меры противодействия со стороны ПВО.