Сотрудники ТЦК похитили двух священников УПЦ на западе Украины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области, сообщил в своем Telegram-канале Союз православных журналистов (СПЖ).
«Костопольский ТЦК задержал двоих священнослужителей Сарненской епархии УПЦ», — говорится в сообщении,
Среди задержанных — настоятель Свято-Духовского храма в селе Моквинские Хутора Григорий Бакунец, у которого трое несовершеннолетних детей, а также настоятель Покровского храма УПЦ в селе Песков Александр Солтис, сообщили в организации.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье сотрудники военного комиссариата похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви Александра Шимоновича и его родственника.