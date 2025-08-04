Названа возможная причина крушения истребителя Су-30 в Иркутске в 2022 году

В рамках уголовного дела следственные действия проводятся в отношении шести сотрудников авиационного завода. По информации издания, именно их действия могли стать причиной аварии.
Как заявил Алексей Александров, возглавляющий Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России, падение самолёта произошло из-за гипоксии экипажа. По его словам, это состояние было вызвано попаданием азота из бортовой кислородной системы.
Напомним, авиакатастрофа произошла 23 октября 2022 года в частном секторе Иркутска. Истребитель Су-30 рухнул на жилой район, вызвав пожар на площади 200 кв. м и повредив одноэтажный двухквартирный дом. Оба пилота погибли, но среди местных жителей жертв удалось избежать. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.