В Брянской области объявили беспилотную опасность

Беспилотники угрожают региону.
В Брянской области объявили опасность атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в соцсетях.
«Брянская область — объявлена тревога из-за атаки БПЛА», — передает telegram-канал «ЧП Брянск 32». Жителей просят соблюдать осторожность.
Ранее Вооруженные силы Украины начали размещать ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области.
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