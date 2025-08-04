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В Брянской области объявили беспилотную опасность

В Брянской области объявили опасность атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в соцсетях.

Беспилотники угрожают региону.

В Брянской области объявили опасность атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в соцсетях.

«Брянская область — объявлена тревога из-за атаки БПЛА», — передает telegram-канал «ЧП Брянск 32». Жителей просят соблюдать осторожность.

Ранее Вооруженные силы Украины начали размещать ретрансляторы вблизи российской границы в Харьковской области для увеличения дальности действия ударных дронов. Эти устройства позволяют ВСУ наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для жителей Белгородской области.

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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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