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Генерал Попов раскрыл, откуда ВСУ могли запустить беспилотники в Волгоград

Военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что минувшей ночью БПЛА в сторону Волгограда могли запустить с корабля в Каспийском море.

Военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что минувшей ночью БПЛА в сторону Волгограда могли запустить с корабля в Каспийском море.

— Не исключено, что дроны летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море, — заявил он изданию Aif.ru.

Вероятность запуска беспилотников с Украины Попов исключил. По его мнению, это невозможно, так как их быстро бы обнаружили и уничтожили российские средства противовоздушной обороны.

Запустить дроны в направлении Волгограда могли с южной части РФ или из Казахстана, добавил летчик в беседе с газетой.

Движение поездов было приостановлено в районе станции Арчеда в Волгоградской области из-за обнаруженного на железнодорожных путях неразорвавшегося украинского беспилотника. Об этом 4 августа сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Взрывы прогремели над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области. Местные жители сообщили о работе средств противовоздушной обороны по украинским БПЛА типа «Лютый», написал Telegram-канал Shot.

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