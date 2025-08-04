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Генпрокурор США приказала представить данные о вмешательстве РФ в выборы в США

Генеральный прокурор США Пэм Бонди подписала распоряжение о предоставлении доказательств предполагаемого заговора по связыванию победы Дональда Трампа на выборах 2016 года с вмешательством России. Об этом сообщают осведомленные с ситуацией источники.

Дональд Трамп обвинил в сговоре Джо Байдена и Хиллари Клинтон.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди подписала распоряжение о предоставлении доказательств предполагаемого заговора по связыванию победы Дональда Трампа на выборах 2016 года с вмешательством России. Об этом сообщают осведомленные с ситуацией источники.

«Fox News может подтвердить, что генеральный прокурор Пэм Бонди сегодня подписала распоряжение, обязывающее неназванного федерального прокурора США представить большому жюри доказательства, касающиеся предполагаемого заговора с целью связать кандидата на пост президента США 2016 года Дональда Трампа с Россией», — сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что у американских властей есть основания для возбуждения дел против участников сговора в администрации Обамы. Она отмечала, что действия бывшего президента в рамках опровергнутой теории о «российском вмешательстве» могут быть квалифицированы как покушение на государственную измену. Дональд Трамп также предположил, что Барак Обама может избежать ответственности из-за позиции Верховного суда по вопросу президентского иммунитета.

Обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года стали причиной масштабного политического скандала в США, известного как «Рашагейт». После выборов американские спецслужбы заявили о возможном сговоре Дональда Трампа с Москвой, однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло этому подтверждений.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве. Сам же Трамп назвал это «преступлением века».

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