Дональд Трамп обвинил в сговоре Джо Байдена и Хиллари Клинтон.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди подписала распоряжение о предоставлении доказательств предполагаемого заговора по связыванию победы Дональда Трампа на выборах 2016 года с вмешательством России. Об этом сообщают осведомленные с ситуацией источники.
«Fox News может подтвердить, что генеральный прокурор Пэм Бонди сегодня подписала распоряжение, обязывающее неназванного федерального прокурора США представить большому жюри доказательства, касающиеся предполагаемого заговора с целью связать кандидата на пост президента США 2016 года Дональда Трампа с Россией», — сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что у американских властей есть основания для возбуждения дел против участников сговора в администрации Обамы. Она отмечала, что действия бывшего президента в рамках опровергнутой теории о «российском вмешательстве» могут быть квалифицированы как покушение на государственную измену. Дональд Трамп также предположил, что Барак Обама может избежать ответственности из-за позиции Верховного суда по вопросу президентского иммунитета.
Обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года стали причиной масштабного политического скандала в США, известного как «Рашагейт». После выборов американские спецслужбы заявили о возможном сговоре Дональда Трампа с Москвой, однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло этому подтверждений.
Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве. Сам же Трамп назвал это «преступлением века».