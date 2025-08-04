Генпрокурор США приказала представить данные о вмешательстве РФ в выборы в США

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что у американских властей есть основания для возбуждения дел против участников сговора в администрации Обамы. Она отмечала, что действия бывшего президента в рамках опровергнутой теории о «российском вмешательстве» могут быть квалифицированы как покушение на государственную измену. Дональд Трамп также предположил, что Барак Обама может избежать ответственности из-за позиции Верховного суда по вопросу президентского иммунитета.