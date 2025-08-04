В НАТО придумали, как еще поддержать Украину

Ранее в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий создание специального фонда для финансирования поставок американского вооружения Украине за счет взносов союзников, таких как Германия и Великобритания. Эта инициатива была предложена после идей Дональда Трампа о международном финансировании военной поддержки Украины и предусматривает координацию через НАТО, а также структурированное распределение средств среди подрядчиков оборонной промышленности США.