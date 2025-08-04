В НАТО придумали, как еще поддержать Украину

Страны Запада продолжат оказывать Украине поддержку.
США и НАТО внедряют новый механизм поддержки Украины посредством инициативы PURL, которая предусматривает оперативную передачу вооружения за счет добровольных взносов стран-членов альянса. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
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«США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале.
Как он отметил, государства-члены и партнеры получат возможность финансировать поставки вооружения из США за счет добровольных вкладов. Как заявил Шмыгаль, данная инициатива осуществляется на основании соглашений, достигнутых между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Ранее в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий создание специального фонда для финансирования поставок американского вооружения Украине за счет взносов союзников, таких как Германия и Великобритания. Эта инициатива была предложена после идей Дональда Трампа о международном финансировании военной поддержки Украины и предусматривает координацию через НАТО, а также структурированное распределение средств среди подрядчиков оборонной промышленности США.