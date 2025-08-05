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Адам Кадыров назначен куратором оказания помощи жителям Газы от Чечни

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров назначен куратором оказания гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни. Об этом сообщает департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики.

Сын Кадыров будет помогать Газе.

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров назначен куратором оказания гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни. Об этом сообщает департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики.

«Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Решение принято для повышения эффективности организации и распределения гуманитарной поддержки для пострадавших на территории сектора Газа.