Адам Кадыров назначен куратором оказания помощи жителям Газы от Чечни

«Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Решение принято для повышения эффективности организации и распределения гуманитарной поддержки для пострадавших на территории сектора Газа.