В Румынии объявили ЧС из-за азербайджанской нефти

«Выдача продуктов по акции в чрезвычайной ситуации можно разрешить только в той ситуации, в которой она объявлена чрезвычайная ситуация, уровень кризиса, с предварительным уведомлением Комиссии — ГД Энергии», — указано в пресс-релизе министерства энергетики Румынии. Документ размещен на официальном сайте ведомства.