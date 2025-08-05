В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Херсоне, информирует «Страна.ua».
«Взрывы в Херсоне», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха в подконтрольных Киеву частях Херсонской области не объявлялась.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевские власти не признают его легитимность. В настоящее время под контролем РФ находятся 75 процентов территории региона, а его часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что украинский Аэропорт «Жуляны», где находится позиционный район ЗРК Patriot, подвергся массированной атаке.