В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевские власти не признают его легитимность. В настоящее время под контролем РФ находятся 75 процентов территории региона, а его часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.