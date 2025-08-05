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Семилетняя девочка за рулем «Весты» сбила пешехода и зацепила 2 авто

В Старом Осколе Белгородской области 7-летняя девочка, находясь за рулем «Лады Весты», сбила 45-летнего пешехода, когда сдавала задним ходом.

В Старом Осколе Белгородской области 7-летняя девочка, находясь за рулем «Лады Весты», сбила 45-летнего пешехода, когда сдавала задним ходом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Около 18 часов 26 минут 4 августа во дворе дома № 56 микрорайона Олимпийский в городе Старый Оскол автомобиль “Лада Веста” при движении задним ходом совершил наезд на 45-летнего мужчину, а впоследствии на скамейку и два припаркованных автомобиля», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшего доставили в больницу. Автомобили получили механические повреждения. При этом вместе с девочкой в машине находился ее 37-летний отец. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.

По факту инцидента было возбуждено административное дело причинение вреда здоровью мужчине. В УМВД не исключили, что отца юной водительницы также привлекут к ответственности за передачу управления машиной лицу без водительского удостоверения. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.