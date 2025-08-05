Самолет совершил жесткую посадку из-за шторма «Флорис»

Из-за неблагоприятных погодных условий в Шотландии отменены многочисленные авиарейсы, а также массовые мероприятия. В Северной Ирландии зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Национальная метеослужба страны объявила два уровня предупреждений, среди которых желтый — второй по уровню опасности.