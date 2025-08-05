Самолет совершил жесткую посадку из-за шторма «Флорис»

Самолет авиакомпании Jet2 вынужден был совершить жесткую посадку в аэропорту Лидс-Брадфорд из-за сильных порывов ветра, вызванных штормом «Флорис». По информации Sky News, скорость ветра в некоторых районах Великобритании достигала более 160 км/ч.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Шотландии отменены многочисленные авиарейсы, а также массовые мероприятия. В Северной Ирландии зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Национальная метеослужба страны объявила два уровня предупреждений, среди которых желтый — второй по уровню опасности.
Кроме того, в Шотландии наблюдаются серьезные нарушения в работе железнодорожного транспорта из-за стихии.
Ранее самолет рухнул в море неподалеку от пляжа, пилоту удалось выжить.