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Самолет совершил жесткую посадку из-за шторма «Флорис»

Самолет авиакомпании Jet2 вынужден был совершить жесткую посадку в аэропорту Лидс-Брадфорд из-за сильных порывов ветра, вызванных штормом «Флорис».

Самолет авиакомпании Jet2 вынужден был совершить жесткую посадку в аэропорту Лидс-Брадфорд из-за сильных порывов ветра, вызванных штормом «Флорис». По информации Sky News, скорость ветра в некоторых районах Великобритании достигала более 160 км/ч.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Шотландии отменены многочисленные авиарейсы, а также массовые мероприятия. В Северной Ирландии зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Национальная метеослужба страны объявила два уровня предупреждений, среди которых желтый — второй по уровню опасности.

Кроме того, в Шотландии наблюдаются серьезные нарушения в работе железнодорожного транспорта из-за стихии.

Ранее самолет рухнул в море неподалеку от пляжа, пилоту удалось выжить.