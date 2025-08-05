Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 БПЛА над регионами России

Вечером 4 августа над территорией России обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Так, дроны ликвидировали в Брянской и Калужской областях. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.
Уточняется, что все БПЛА перехвачены в период с 22:00 до 00:00. Отмечается, что дроны имели вид беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«С 22.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 [БПЛА]: 12 — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.
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