Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве школьницей брата из-за онлайн-игры

23 сентября прошлого года ученик школы № 1 в Балаганске Иркутской области напал с молотками и ножом на одноклассников. Ему удалось пронести с собой нож и несколько молотков. Рамки металлодетектора в учебном заведении отсутствовали. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Главное, что известно о нападении, — в материале «Вечерней Москвы».