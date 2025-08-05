Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве школьницей брата из-за онлайн-игры

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в Татарстане.
— СМИ сообщают, что в городе Мензелинске 2 августа 11-летняя школьница с кухонным ножом напала на брата, бабушку и сестру. Мальчик погиб, пожилая женщина находится в тяжелом состоянии. Девочка так отреагировала на замечание об онлайн-игре, — сказано в Telegram-канале ведомства.
СК по региону возбудил уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».
23 сентября прошлого года ученик школы № 1 в Балаганске Иркутской области напал с молотками и ножом на одноклассников. Ему удалось пронести с собой нож и несколько молотков. Рамки металлодетектора в учебном заведении отсутствовали. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Главное, что известно о нападении, — в материале «Вечерней Москвы».
Позже школьник рассказал, что выполнял задание в онлайн-игре. После нападения он планировал совершить суицид.