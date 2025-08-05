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Минобороны: Силы ПВО за два часа уничтожили 13 беспилотников ВСУ над Россией

Силами противовоздушной обороны за два часа были ликвидированы 13 украинских БПЛА. Об этом во вторник, 5 августа, сообщило Министерство обороны России.

Силами противовоздушной обороны за два часа были ликвидированы 13 украинских БПЛА. Об этом во вторник, 5 августа, сообщило Министерство обороны России.

— 4 августа с 22:00 до 00:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников: 12 — над Брянской областью и один — над Калужской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Силы противовоздушной обороны РФ сбили за ночь 61 украинский БПЛА над регионами страны, заявили 4 августа в пресс-службе Министерства обороны России. 18 дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом.

Также восемь беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два — над Брянской и Ростовской, а также по одному над Московским регионом и Рязанской областью.

Взрывы прогремели над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области. Местные жители сообщили о работе средств противовоздушной обороны по украинским БПЛА типа «Лютый». Об этом написал 4 августа Telegram-канал Shot.

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