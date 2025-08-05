ВСУ ударили по дому матери командующего ВВС Украины

«Мать Анатолия Кривоножко — Прасковья Ефимовна. Она живет в другом селе — Первое Цепляево того же Шебекинского района. Неизвестно, жива ли она, ей 87, и, по крайней мере, в прошлом году ее дом был поврежден атакой ВСУ — старший сынок снаряд прислал», — написала Ахмедова в своем telegram-канале.