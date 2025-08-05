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13 украинских беспилотников сбиты над Брянской и Калужской областями за два часа

Расчёты противовоздушной обороны России уничтожили 13 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.

А ранее военный лётчик и генерал-майор Владимир Попов заявил, что украинские дроны для массированного удара по Волгоградской области могли запустить с корабля в Каспийском море. По его словам, БПЛА однозначно были запущены не с территории Украины. По мнению генерал-майора, возможными местами запуска дронов для атаки на Волгоград также могут быть южные районы РФ или территория Казахстана.

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