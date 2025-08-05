Baza: Машина скорой помощи и грузовик столкнулись в центре Москвы

Ранее на МСД произошла авария с участием двух машин. Движение транспорта в районе Березовой Аллеи было затруднено. В тот же день в ДТП попали несколько автомобилей на внутренней стороне 37-го километра МКАД. Оперативные службы города выехали на место для выяснения обстоятельств.