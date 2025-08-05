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Baza: Машина скорой помощи и грузовик столкнулись в центре Москвы

Автомобиль скорой помощи и грузовая машина столкнулись в центре столицы. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

Автомобиль скорой помощи и грузовая машина столкнулись в центре столицы. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

— От удара карета скорой помощи перевернулась набок, — говорится в публикации.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении Яузской и Николоямской улиц. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Позже источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах города сообщил, что в аварии пострадали два человека.

4 августа авария с участием трех автомобилей произошла на Московском скоростном диаметре в районе Люблинской улицы. В ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на МСД произошла авария с участием двух машин. Движение транспорта в районе Березовой Аллеи было затруднено. В тот же день в ДТП попали несколько автомобилей на внутренней стороне 37-го километра МКАД. Оперативные службы города выехали на место для выяснения обстоятельств.