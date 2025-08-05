В Ростовской области прогремели взрывы

Подобные инциденты уже происходили в Ростовской области: 25 июля в пригородах Таганрога и Новочеркасска также были зафиксированы взрывы в небе после срабатывания системы ПВО по украинским беспилотникам. Тогда местные жители сообщали о вспышках и громких хлопках, а официальные органы уточняли информацию о последствиях.