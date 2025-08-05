В Ростовской области прогремели взрывы

Дроны ВСУ атаковали Ростовскую обаласть.
Вечером 4 августа жители хутора Калинин в Ростовской области сообщили о серии взрывов в небе. Об этом сообщают СМИ.
«Видели как минимум шесть беспилотников, работала система ПВО. Было несколько взрывов в воздухе», — сообщили очевидцы агентству Mash.
Подобные инциденты уже происходили в Ростовской области: 25 июля в пригородах Таганрога и Новочеркасска также были зафиксированы взрывы в небе после срабатывания системы ПВО по украинским беспилотникам. Тогда местные жители сообщали о вспышках и громких хлопках, а официальные органы уточняли информацию о последствиях.