Shot: Взрывы прозвучали в городах Калинин и Шахты Ростовской области

Взрывы прогремели в Ростовской области. Местные жители сообщили о громких звуках в городах Калинин и Шахты, написал во вторник, 5 августа, Telegram-канал Shot.
— По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что около 30 минут назад была слышна серия из пяти взрывов в городе Калинин. По их словам, были видны вспышки в небе, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации не поступало.
Силами противовоздушной обороны за два часа были ликвидированы 13 украинских БПЛА, сообщило 5 августа Министерство обороны России. 12 дронов сбили над Брянской областью и один — над Калужской областью.
Взрывы прогремели над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области. Местные жители сообщили о работе средств противовоздушной обороны по украинским БПЛА типа «Лютый». Об этом написал 4 августа Telegram-канал Shot.