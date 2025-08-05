Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прозвучали в городах Калинин и Шахты Ростовской области

Взрывы прогремели в Ростовской области. Местные жители сообщили о громких звуках в городах Калинин и Шахты, написал во вторник, 5 августа, Telegram-канал Shot.

Взрывы прогремели в Ростовской области. Местные жители сообщили о громких звуках в городах Калинин и Шахты, написал во вторник, 5 августа, Telegram-канал Shot.

— По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что около 30 минут назад была слышна серия из пяти взрывов в городе Калинин. По их словам, были видны вспышки в небе, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации не поступало.

Силами противовоздушной обороны за два часа были ликвидированы 13 украинских БПЛА, сообщило 5 августа Министерство обороны России. 12 дронов сбили над Брянской областью и один — над Калужской областью.

Взрывы прогремели над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области. Местные жители сообщили о работе средств противовоздушной обороны по украинским БПЛА типа «Лютый». Об этом написал 4 августа Telegram-канал Shot.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше