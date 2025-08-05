Самолет совершил жесткую посадку в Британии из-за шторма

Ранее, 13 июля, в лондонском аэропорту Саутенд после крушения легкомоторного самолета Beechcraft King Air B200 все рейсы были отменены, а аэропорт временно закрыли для расследования происшествия. Тогда пассажиров также просили следить за обновлениями и консультироваться с авиакомпаниями.