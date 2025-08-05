Самолет совершил жесткую посадку в Британии из-за шторма

Шторм «Флорис» парализовал транспортную систему Великобритании.
Самолет авиакомпании Jet2 совершил жесткую посадку в британском аэропорту Лидс-Брадфорд из-за мощных порывов ветра, вызванных штормом «Флорис». Об этом сообщают местные СМИ.
«Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 был вынужден совершить жесткую посадку в международном аэропорту Лидс-Брадфорд из-за экстремальных погодных условий, вызванных штормом “Флорис”. В отдельных районах Великобритании порывы ветра достигали 160 километров в час, что создало сложные условия для посадки воздушного судна», — передает Sky News.
Национальная метеорологическая служба Великобритании ввела два уровня погодных предупреждений, включая желтый — второй по степени опасности. В Северной Ирландии зафиксированы перебои с электроснабжением, а в Шотландии отменили запланированные массовые мероприятия из-за угрозы безопасности.
Шторм вызвал серьезные перебои в работе транспортной системы страны. В Шотландии отменены десятки авиарейсов, а железнодорожное сообщение столкнулось с масштабными сбоями.
Ранее, 13 июля, в лондонском аэропорту Саутенд после крушения легкомоторного самолета Beechcraft King Air B200 все рейсы были отменены, а аэропорт временно закрыли для расследования происшествия. Тогда пассажиров также просили следить за обновлениями и консультироваться с авиакомпаниями.