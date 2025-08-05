Дмитриев: США могут эффективно сотрудничать с Россией в Арктике

Ранее эксперты отмечали, что крупные совместные проекты России и США возможны лишь после завершения конфликта на Украине, однако отдельные направления сотрудничества, такие как освоение Арктики и развитие Северного морского пути, обсуждаются уже сейчас. В прошлом также поднимались вопросы совместной добычи редкоземельных металлов и проектов в энергетике и космосе.