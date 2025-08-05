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Дмитриев: США могут эффективно сотрудничать с Россией в Арктике

Россия и США способны наладить эффективное сотрудничество в Арктике. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев считает, что США и РФ могут сотрудничать в Арктике.

Россия и США способны наладить эффективное сотрудничество в Арктике. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X, комментируя публикацию в журнале Foreign Policy. По мнению экспертов издания , для обеспечения долгосрочных интересов Вашингтона на Севере и сдерживания влияния Китая эффективнее использовать стратегию «избирательного сотрудничества» с Россией.

Ранее эксперты отмечали, что крупные совместные проекты России и США возможны лишь после завершения конфликта на Украине, однако отдельные направления сотрудничества, такие как освоение Арктики и развитие Северного морского пути, обсуждаются уже сейчас. В прошлом также поднимались вопросы совместной добычи редкоземельных металлов и проектов в энергетике и космосе.

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