Дмитриев: США могут эффективно сотрудничать с Россией в Арктике

Дмитриев считает, что США и РФ могут сотрудничать в Арктике.
Россия и США способны наладить эффективное сотрудничество в Арктике. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X, комментируя публикацию в журнале Foreign Policy. По мнению экспертов издания , для обеспечения долгосрочных интересов Вашингтона на Севере и сдерживания влияния Китая эффективнее использовать стратегию «избирательного сотрудничества» с Россией.
Ранее эксперты отмечали, что крупные совместные проекты России и США возможны лишь после завершения конфликта на Украине, однако отдельные направления сотрудничества, такие как освоение Арктики и развитие Северного морского пути, обсуждаются уже сейчас. В прошлом также поднимались вопросы совместной добычи редкоземельных металлов и проектов в энергетике и космосе.