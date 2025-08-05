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В аэропортах Москвы и Подмосковья задержали более 10 рейсов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Порядка 14 рейсов задержаны и 3 отменены в аэропортах Московского региона, следует из данных онлайн-табло аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

Источник: РИА "Новости"

К 01:25 мск более чем на два часа задержаны 2 рейса во Внуково; 12 рейсов — в Шереметьеве; 2 рейса отменены в Домодедове, и 1 рейс отменен в Жуковском.

Ранее главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и тумане с видимостью 200−700 м до утра 5 августа.

Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем на два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.