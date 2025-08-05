В аэропортах Москвы и Подмосковья задержали более 10 рейсов

К 01:25 мск более чем на два часа задержаны 2 рейса во Внуково; 12 рейсов — в Шереметьеве; 2 рейса отменены в Домодедове, и 1 рейс отменен в Жуковском.
Ранее главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и тумане с видимостью 200−700 м до утра 5 августа.
Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем на два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.