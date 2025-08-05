В аэропортах Москвы и области задержаны 14 рейсов

В аэропортах Москвы и Московской области в ночь на 5 августа задержаны 14 рейсов и отменены три. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушных гаваней Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. По состоянию на 01:25 мск два рейса были задержаны во Внуково, двенадцать — в Шереметьево, два рейса отменены в Домодедове, еще один — в Жуковском.