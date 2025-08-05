На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Подземные толчки магнитудой 6,0 произошли у побережья Камчатки, информирует филиал Единой геофизической службы РАН.
«Расстояние от ПК: 234. Глубина (КМ): 64.8. Магнитуда: 6.0», — говорится в сообщении.
Напомним, 30 июля на Камчатке было зафиксировано сильнейшее с 1952 года землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 8,8.
Подземные толчки силой до 8 баллов произошли и на северных Курилах. Была объявлена угроза цунами.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло извержение вулкана Крашенинникова, сопровождающееся выбросом пепла на высоту около шести километров над уровнем моря.
Кроме того, на Камчатке активизировался вулкан Мутновская сопка.