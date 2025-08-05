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Россиянин погиб, опрокинувшись на вилочном погрузчике

Сотрудник склада погиб в результате опрокидывания вилочного погрузчика, сообщили в Следственном комитете Приморского края.

Сотрудник склада погиб в результате опрокидывания вилочного погрузчика, сообщили в Следственном комитете Приморского края.

В Уссурийске 29-летний мужчина управлял вилочным погрузчиком и по неосторожности съехал с бетонного возвышения, после чего машина перевернулась. В результате происшествия работник получил тяжёлые травмы и скончался на месте.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда на предприятии.

Ранее скорая помощь и грузовик столкнулись в центре Москвы.