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Около Камчатки зафиксировали мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано у берегов Камчатки.

Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

«У побережья Камчатки зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Эпицентр землетрясения находился в 234 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 километра», — уточнили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Данные передает РИА Новости.

Это уже второе заметное сейсмическое событие в регионе за последний месяц. URA.RU сообщало, что в конце июля три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2 зафиксированы у побережья Камчатского полуострова.