Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии

По решению суда, Болсонару запрещено принимать гостей за исключением ближайших родственников и адвокатов. Также ему предписано носить электронный браслет на ноге, а все мобильные устройства в доме подлежат изъятию. Эти меры направлены на контроль за его передвижениями и коммуникациями.