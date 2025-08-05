Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии

Судья Верховного федерального суда Бразилии, Алешандри ди Мораис, принял решение о переводе бывшего президента Жаира Болсонару под домашний арест из-за нарушения ранее наложенных судебных ограничений. Об этом сообщает портал G1.
В своем постановлении Мораис указал, что Болсонару не соблюдал предписания, размещая контент в социальных сетях своих детей.
По решению суда, Болсонару запрещено принимать гостей за исключением ближайших родственников и адвокатов. Также ему предписано носить электронный браслет на ноге, а все мобильные устройства в доме подлежат изъятию. Эти меры направлены на контроль за его передвижениями и коммуникациями.
Мораис отметил, что Болсонару использовал социальные сети своих сторонников, включая трех сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, которые явно поощряли и подстрекали к нападкам на Верховный суд и поддерживали иностранное вмешательство в бразильскую судебную систему. Это стало основанием для ужесточения мер безопасности и контроля за его действиями.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал прекратить суд над экс-президентом Бразилии Болсонару. Американский лидер выразил обеспокоенность политической ситуацией в Бразилии.