Мужчину ограбили на улице Портовой в Хабаровске

Житель Хабаровска сообщил в полицию о пропаже золотой цепочки и браслета стоимостью 350 тысяч рублей. Он рассказал, что возвращался домой ночью, в состоянии алкогольного опьянения. На улице Портовой к нему подошел незнакомец. После короткого разговора мужчина резко сорвал с него украшения и скрылся.