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Мужчину ограбили на улице Портовой в Хабаровске

Украшения с шеи и руки сорвал житель ЕАО.

Источник: Комсомольская правда

В Краснофлотском районе Хабаровска у мужчины на улице сорвали золотые украшения. Сотрудники МВД быстро установили подозреваемого — им оказался рецидивист, ранее судимый за кражи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Житель Хабаровска сообщил в полицию о пропаже золотой цепочки и браслета стоимостью 350 тысяч рублей. Он рассказал, что возвращался домой ночью, в состоянии алкогольного опьянения. На улице Портовой к нему подошел незнакомец. После короткого разговора мужчина резко сорвал с него украшения и скрылся.

«Подозреваемым оказался 34-летний уроженец поселка Николаевка ЕАО. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Мужчина рассказал, что сдал похищенные украшения в ломбард за 75 тысяч рублей. Деньги, по его словам, потратил на алкоголь и развлечения.

В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Статья предусматривает наказание — до семи лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении.