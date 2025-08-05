Два человека пострадали при столкновении автомобиля скорой с грузовиком в Москве

В Москве случилось ДТП, в результате которого пострадали два человека. Столкновение произошло между грузовиком и автомобилем скорой помощи. Об этом оповестили в оперативных службах, пишет ТАСС.
Уточняется, что авария случилась на пересечении Яузской и Николоямской улиц. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперслужб. Все обстоятельства ДТП будут установлены.
«Произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и грузовика. Автомобиль скорой перевернулся. В результате аварии пострадали два человека», — сказано в материале.
Ранее страшное ДТП произошло между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленинградской области. Водитель экскурсионного автобуса вылетел на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом.