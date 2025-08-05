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В РАН зафиксировали новое сильное землетрясение у берегов Камчатки

У берегов полуострова Камчатка произошли колебания магнитудой 6,0 балла по шкале Рихтера.

У берегов полуострова Камчатка произошли колебания магнитудой 6,0 балла по шкале Рихтера. Подробности привели сотрудники краевого филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Как указано в Telegram-канале отчетов о землетрясениях ФИЦ ЕГС РАН, событие произошло 4 августа в 21:59 по Всемирному координированному времени (UTC).

Толчки были зафиксированы на глубине 64.8 километра.

О первом мощном землетрясении в Авачинской бухте местные жители сообщили 30 июля. По словам Алексея Озерова, члена-корреспондента РАН, произошедшее активизировало крупнейшие камчатские вулканы.

Также ранее Андрей Корженков, доктор геолого-минералогических наук, в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему некоторые профильные специалисты называют ситуацию на полуострове «сейсмической катастрофой XXI века».

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