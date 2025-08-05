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В Одессе прогремел взрыв

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Взрыв раздался в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: AP 2024

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в уведомлении.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.

Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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