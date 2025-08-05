В Старом Осколе семилетняя девочка на Lada Vesta сбила 45-летнего мужчину

«Предварительно установлено, что автомобилем “Лада Веста” управляла 7-летняя девочка. Её 37-летний отец в этот момент находился в салоне транспортного средства в качестве пассажира. Медицинским освидетельствованием у него установлено состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении. По результатам алкотеста у него выявлено 0,63 промилле.