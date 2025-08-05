Shot: Около 10 взрывов прозвучало над городами в Ростовской области

Около 10 взрывов прогремело над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны по беспилотникам ВСУ. Наблюдаются сбои в электроснабжении, написал во вторник, 5 августа, Telegram-канал Shot.
— По словам местных жителей, было около 10 взрывов и видны вспышки в небе от работы ПВО по украинским дронам. На нескольких улицах в Миллерове отключилось электричество, — говорится в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Взрывы ранее прогремели в Ростовской области. Местные жители сообщили о громких звуках в городах Калинин и Шахты, написал Telegram-канал Shot. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
Силами противовоздушной обороны за два часа были ликвидированы 13 украинских БПЛА, сообщило 5 августа Министерство обороны России. 12 дронов сбили над Брянской областью и один — над Калужской областью.