В селе Горелый Гай нетрезвый водитель пытался дать взятку госавтоинспекторам

В Саратовской области, в конце июня, в селе Горелый Гай произошел вопиющий случай, когда 44-летний автомобилист, будучи пьяным, вместо того чтобы признать свою вину, попытался подкупить госавтоинспекторов. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД. Нарушитель настойчиво предлагал инспекторам 50 тысяч рублей, надеясь избежать составления протокола.