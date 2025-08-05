В селе Горелый Гай нетрезвый водитель пытался дать взятку госавтоинспекторам

В Саратовской области, в конце июня, в селе Горелый Гай произошел вопиющий случай, когда 44-летний автомобилист, будучи пьяным, вместо того чтобы признать свою вину, попытался подкупить госавтоинспекторов. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД. Нарушитель настойчиво предлагал инспекторам 50 тысяч рублей, надеясь избежать составления протокола.
— Находясь в патрульной машине, нарушитель попробовал «замять дело» суммой в 50 тысяч рублей. Его предупредили о последствиях, однако он продолжил предлагать деньги, тем самым «схлопотав» уголовное дело, — пишут журналисты телеканала.
Сейчас материалы дела уже переданы в суд, где будут рассмотрены все обстоятельства произошедшего. Согласно Уголовному кодексу, за подобные преступления предусмотрены серьезные санкции — от крупного штрафа до реального лишения свободы.