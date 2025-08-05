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Толпа подростков пытала девушку на заброшке под Новосибирском

Компания молодых людей заманила туда свою жертву под предлогом выпивки.

Источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском толпа подростков заманила знакомую на заброшку, предложив выпить там алкоголь. Девушка согласилась и пришла, но компания молодых людей начала ее пытать. Об этом пишут в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

По информации канала, подростки избивали свою жертву и угрожали ей убийством в течение 30 минут. Позже, по данным источника, девушку раздели и продолжили пытки. При этом все происходящее снимали на камеру, а видео позже выложили в соцсети.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет о.

публикован позднее.