Толпа подростков пытала девушку на заброшке под Новосибирском

Под Новосибирском толпа подростков заманила знакомую на заброшку, предложив выпить там алкоголь. Девушка согласилась и пришла, но компания молодых людей начала ее пытать. Об этом пишут в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
По информации канала, подростки избивали свою жертву и угрожали ей убийством в течение 30 минут. Позже, по данным источника, девушку раздели и продолжили пытки. При этом все происходящее снимали на камеру, а видео позже выложили в соцсети.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет о.
публикован позднее.