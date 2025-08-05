«Документы пропали, срочно переводите деньги!»: школьный сторож поверила директору и лишилась 1,5 миллиона

Следом — звонок от «ФСБ». Используя психологические приёмы и создавая искусственную спешку, «сотрудник спецслужб» убедил женщину в необходимости срочно обезопасить её деньги. Под предлогом защиты от мнимого «незаконного списания» пенсионерка в течение нескольких часов перевела все свои накопления — 1 миллион 484 тысячи рублей — на указанные мошенниками счета.