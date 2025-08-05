«Документы пропали, срочно переводите деньги!»: школьный сторож поверила директору и лишилась 1,5 миллиона

В Саратове зафиксирован вопиющий случай телефонного мошенничества. 53-летняя школьный сторож потеряла все сбережения из-за двухэтажной схему обмана. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областное МВД, женщине позвонил якобы директор по видеосвязи. Жертва не заметила подвоха, аферисты следили похожий на руководителя голос и внешность.
— 31 июля ей позвонил по мессенджеру неизвестный и представился директором школы. Звонивший сообщил о краже документов из учебного заведения и посоветовал сотрудничать с правоохранительными органами, расследующими это дело, — пишут журналисты телеканала.
Следом — звонок от «ФСБ». Используя психологические приёмы и создавая искусственную спешку, «сотрудник спецслужб» убедил женщину в необходимости срочно обезопасить её деньги. Под предлогом защиты от мнимого «незаконного списания» пенсионерка в течение нескольких часов перевела все свои накопления — 1 миллион 484 тысячи рублей — на указанные мошенниками счета.