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В Хабаровске машина раздавила женщину, лежавшую посреди улицы

В Хабаровске автомобиль раздавил женщину, которая лежала посреди улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Источник: Соцсети

Смертельная авария произошла 4 августа около полуночи на улице Краснореченской. Водитель Honda Fit двигался в сторону улицы Репина со стороны Суворова и наехал на женщину-пешехода, лежавшую на проезжей части в районе дома № 52. Затормозить автовладелец не успел — вероятно, из-за того, что пострадавшая не сразу попала в поле зрения.

Хабаровчанка, на которую был допущен наезд, погибла под колёсами до приезда скорой — травмы оказались несовместимы с жизнью. На вид ей было около 25 лет.

Личность девушки и все обстоятельства происшествия устанавливаются.