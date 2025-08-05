В Хабаровске машина раздавила женщину, лежавшую посреди улицы

Смертельная авария произошла 4 августа около полуночи на улице Краснореченской. Водитель Honda Fit двигался в сторону улицы Репина со стороны Суворова и наехал на женщину-пешехода, лежавшую на проезжей части в районе дома № 52. Затормозить автовладелец не успел — вероятно, из-за того, что пострадавшая не сразу попала в поле зрения.