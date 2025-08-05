На станции Красноярск-Восточный два грузовых вагона сошли с рельсов

4 августа в 20:40 местного времени на сортировочной станции Красноярск-Восточный произошел сход двух вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба КрасЖД.
Пострадавших нет, вагоны не перевернулись. На движение поездов происшествие не повлияло. Размер ущерба устанавливается.
Следователи проводят проверку для установления точной причины инцидента.
Ранее мы писали, что с начала 2025 года на переездах Красноярской железной дороги из-за нарушения правил дорожного движения произошло четыре ДТП.