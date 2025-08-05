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В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

В ночь на понедельник в Одессе произошла серия взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе на юге Украины произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».

«В Одессе прозвучал взрыв», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

В ночь на понедельник в Одессе прогремела серия взрывов. По данным военкоров, был нанесён удар по украинскому порту, произошло сильное возгорание.