Украинский депутат рассказал о новых зверствах ТЦК

«Мужчина выпал (или ему “помогли” выпасть) из буса (автобуса — прим. URA.RU), на котором его везли в неизвестном направлении представители ТЦК. По словам сопровождения, направлялись в центр комплектования, но маршрут был совсем другой. Сегодня парень в коме», — сообщил депутат. Еще один случай произошел в Каневе, где сотрудники ТЦК, по данным Войцеховского, избили и насильно доставили в военкомат 65-летнего пенсионера.