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Казахстанка потребовала 40 млн тенге от больницы за гибель ребенка

Жительница Костаная подала гражданский иск против больницы, в которой умер ее трехлетний сын. Она требует от учреждения 40 млн тенге, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Трагический инцидент произошел год назад. Тогда в больницу поступил трехлетний малыш, проглотивший 10 магнитных шариков. В больнице ему хирургически удалили семь шариков, остальные, как сообщили врачи, должны были выйти естественным способом. Но этого не произошло, и мальчика прооперировали повторно. Но ко второй операции у малыша уже развились перфорация кишечника и перитонит — ребенок умер от септического шока и остановки сердца.

Сейчас расследование по факту гибели малыша продолжается. А адвокат семьи сообщил, что мама ребенка потребовала взыскать с больницы более 3 млн тенге материального ущерба и 40 млн тенге компенсации морального вреда. Женщина уже подала иск в суд. В суде эту информацию подтвердили, дата рассмотрения дела уже назначена.