Казахстанка потребовала 40 млн тенге от больницы за гибель ребенка

Трагический инцидент произошел год назад. Тогда в больницу поступил трехлетний малыш, проглотивший 10 магнитных шариков. В больнице ему хирургически удалили семь шариков, остальные, как сообщили врачи, должны были выйти естественным способом. Но этого не произошло, и мальчика прооперировали повторно. Но ко второй операции у малыша уже развились перфорация кишечника и перитонит — ребенок умер от септического шока и остановки сердца.